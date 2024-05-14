"اكتساح أحمر".. تاريخ حافل للأهلي أمام الترجي قبل نهائي إفريقيا المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

ستكون الجماهير العربية والإفريقية وبالتحديد مشجعي الكرة المصرية على موعد مع مواجهة نارية ستجمع بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب رادس في ذهاب نهائي البطولة الإفريقية.

ويستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي تاريخ المواجهات الإفريقية بين الأهلي والترجي:

- جاءت جميع المواجهات التي جمعت بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في البطولات الأفريقية، حيث لم يسبق وأن لعب الفريقين أي مباراة خارج دوري الأبطال والكونفدرالية.

- لعب المارد الأحمر أمام الفريق التونسي 22 مباراة بتاريخ دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي الفوز في 10 لقاءات مقابل 4 انتصارات فقط للترجي وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

وكانت أول مواجهة بينهما موسم 1990\1991 في الدور الثاني بدوري الأبطال وحسم وقتها الترجي التأهل بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

وفاز الأهلي في آخر مواجهة جمعته بالترجي ذهابًا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0 في دور النصف النهائي من نسخة 2023.

وخلال مواجهتهم الإفريقية حقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف في أكثر من مرة وكانت البداية موسم 2007، بينما فاز الترجي على المارد الأحمر بنتيجة 3-0 مرة واحدة فقط في نسخة 2018.