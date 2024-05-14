كيكي سيتين: كنت قريبًا للغاية من العمل بالدوري المصري قبل تدريب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، إنه كان قريبًا للغاية من تدريب أحد الأندية المصرية قبل تولي القيادة الفنية للنادي الكتالوني.

المدرب صاحب الـ 65 عامًا كان قد أنهى رحلة استمرت قرابة عامين مع نادي ريال بيتيس في يونيو 2019 قبل أن يتولى القيادة الفنية لفريق برشلونة في يناير 2020 ثم رحلّ في أغسطس من العام ذاته قبل أن يعمل خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى سبتمبر 2023 مديرًا فنيًا لفريق فياريال.

وأوضح، سيتين، في تصريحات للقناة الأولى المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن كان هناك إمكانية لقدومه للتدريب في مصر قبل قيادة فريق برشلونة بعدما تواصل معه أحد الوكلاء ولكن لم يتواصل معه النادي بشكل مباشر ولكن كانت الأمور قريبة جدًا ـ بحسب وصفه ـ، رافضًا الإفصاح عن اسم الفريق.

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بالإشارة إلى أنه لم يخطط لضم محمد صلاح حين كان هو مدربًا لفريق برشلونة.



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