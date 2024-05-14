"مش هنستورد لاعبين".. مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، رسالة قوية لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد تصريحاته الأخيرة، بعدم وجود مواهب في الدوري المصري.

وقال محمد صلاح تلفزيونية على قناة النهار: "حسام حسن، بتصريحاته يصنع فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد من الخارج".

وأوضح: "أتمنى من اتحاد الكرة تعيين متحدث إعلامي باسم حسام حسن، وابتعاده هو عن الحديث عبر وسائل الإعلام أو التصريحات الصحفية، وأتمنى منه الهدوء".

وأكمل: "حسام حسن كان في غنى عن تلك التصريحات، وكان يؤجل تصريحاته حتى تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، وبعدها يهاجم كما يحب".

واختتم: "محمد شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، من المواهب في الدوري المصري والذي قد يستفاد منه الجهاز الفني للمنتخب الأول، في الفترة المقبلة".

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