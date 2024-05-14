إيقاف لاعب المصري بسبب بيراميدز.. عقوبات الجولة الـ22 للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 22، من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي:

إيقاف سعيدو سيمبورية لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وانتهت مباراة فيوتشر والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1\1.

إيقاف باهر محمد مجدي محمدي لاعب فريق المصري لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة

وكان فريق بيراميدز نجح في تحقيق الفوز على المصري بهدف دون رد، وواصل تصدره لجدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة.

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