"وش السعد".. ألقاب الأهلي على ملعب رادس قبل نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ نهى خورشيد:

أيام قليلة تفصلنا عن النهائي الأفريقي المرتقب بين الأهلي والترجي التونسي في ذهاب النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال لموسم 2023-2024.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي يوم السبت المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رادس في ذهاب نهائي البطولة الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي .

ويحمل استاد رادس والذي يعد الملعب الأبرز والأعراق بالقارة الإفريقية ذكريات تاريخية للأهلي وألقاب بمختلف البطولات التي خاضها عليه.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية حكايات الأهلي ملعب رادس قبل النهائي الإفريقي أمام الترجي:

وخاض الأهلي علي ملعب رادس 12 مباراة بمختلف البطولات الأفريقية لعب 10 مباريات أمام الترجي ومباراة وحيدة مع الصفاقسي التونسي .

وعلى مستوى الألقاب حقق الأهلي لقبين بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد رادس، الأول أمام الصفاقسي التونسي موسم 2006، فيما توج به على حساب الترجي التونسي موسم 2012 بعدما قدم مباراة تاريخية تحت قيادة حسام البدري وفاز بنتيجة 2-1.

وفي نفس السياق واجه الأهلي الترجي التونسي في 24 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فاز الأهلي في 12 وتعادل في 8 لقاءات وتلقي 4 هزائم فقط .

ويذكر أن الأهلي توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوز علي الوداد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-2.