الإسماعيلي يؤمن مجموعة من مواهب القطاع بعقود طويلة الأمد

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار سياسة إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، للحفاظ على العناصر ومواهب قطاع الناشئين، قرر المجلس تأمين مجموعة من عناصر القطاع بعقود طويلة الأمد.

ويأتي قرار إدارة الإسماعيلي، بتأمين مواهب الفريق بعقود طويلة الأمد، للحفاظ على خدماتهم خاصة وأنهم مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأبرم النادي مجموعة من العقود مع عدة مواهب بقطاع الناشئين هم ..

* محمد عبد الرازق.. حارس مرمى 2006

* عبد الرحمن محروس.. حارس مرمى 2006

* إبراهيم محمد عبد العال.. جناح أيمن 2006

* عبدالله هشام.. مدافع 2006

* محمود حجازي.. لاعب وسط 2006

* يوسف عبدالله.. مدافع 2006

* أنور عبدالسلام.. مهاجم 2006

* إبراهيم النجعاوي.. جناح أيمن 2008

وحضر مراسم التوقيع كل من كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، و أشرف خضر، المدير الفني للقطاع، و أحمد عبده، المشرف العام على حراس القطاع ودكتور أحمد عبده، المدير الإداري للقطاع.