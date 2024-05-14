مريم الهضيبي تهزم هنا جودة وتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت مريم الهضيبي لاعب فريق بتروجت ل تنس الطاولة إلى نهائي بطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية كيجالي، بعد أن تغلبت على هنا جودة لاعبة النادي الأهلي وحاملة اللقب، 4-0 في مباراة الدور نصف النهائي.

وتلتقي مريم الهضيبي مع المصرية دينا مشرف في المباراة النهائية، ليكون النهائي مصريًا خالصًا، بعدما تفوقت اللاعبات المصريات على مدار مباريات البطولة، التي تأتي ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس، بعد تأهل الثلاثي مريم الهضيبي وهنا جودة ودينا مشرف إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وفازت مريم الهضيبي بتلك البطولة في الكاميرون عام 2021، بعد الفوز على هنا جودة في المباراة النهائية، وتسعى إلى تكرار نفس الإنجاز والفوز بالبطولة مرة ثانية.