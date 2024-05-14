سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل الموج الأزرق لمباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".





وتقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري، على ستاد الإسكندرية في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.



تشكيل سموحة:



في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - جاستين آرثر - مصطفى ميدو - طارق علاء.

في خط الوسط: عمرو قلاوة - دكو دودو - محمد كناريا - أبو بكر ليادي.

في خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.



مقاعد بدلاء سموحة أمام الاتحاد:

محمد أشرف - محمد المغربي - جونيور أجايي - فادي فريد - حمدي علاء - الحبيب أحمد - محمد عصام - مكرونة - لحسن دهدوه.

