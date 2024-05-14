أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني ماسيمليانو أليجري قائمة فريق يوفنتوس، التي سيخوض بها موقعة نهائي كأس إيطاليا المقرر لها غدا الأربعاء، أمام فريق أتالانتا.

وشهدت قائمة فريق السيدة العجوز غياب وحيد فقط هو ماتيو دي تشيليو بينهما شهدت عودة الثنائي البرازيلي دانيلو وساندرو إلى جانب المهاجم التركي كينان يلديز.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تتجه أنظار محبي كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأوليمبيكو غدًا الأربعاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، لمتابعة نهائي كأس إيطاليا، والتي ستنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1.

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة كالأتي: