ناتشو يتلقى عروضا من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نجم ريال مدريد عروضا من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إليهم في الميركاتو الصيفي المقبل والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.



ينتهي عقد ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد في النهاية الموسم الجاري، والذي يرحل في الصيف بشكل مجاني.

أكدت تقارير صحفية أوروبية، أن ناتشو صاحب الـ34 عاما تلقى عروضا من أندية أمريكية، ومن الدوري السعودي أيضًا للتوقيع معه بشكل مجاني في نهاية الموسم.

وتابعت التقارير أنه من المتوقع أن يرحل ناتشو عن صفوف نادي ريال مدريد كلاعب حر، لكن اللاعب الإسباني ينوي اللعب خارج أوروبا، ولن يلعب لنادي آخر داخل إسبانيا سوى ريال مدريد.

وأضافت، أن الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي هي الخيارات المحتملة أمام ناتشو يدرسها في الوقت الحالي.

يأتي ذلك رغم تأكيدات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن ناتشو مستمر مع الفريق بالموسم المقبل، لكنه الأمر يعود إلى حسب رغبته بشأن الرحيل أو الاستمرار.

