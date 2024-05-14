حسام حسن يصدم ثلاثي منتخب مصر المحترف قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توجيه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لصدمة جديدة للثلاثي المحترف محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا وسام مرسي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد النني لا يلعب مع ارسنال وبالتالي لن يتواجد في معسكر منتخب مصر القادم، وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي ليس الخيار الأول لحسام حسن في منتخب مصر، وأيضًا نفس الحال لسام مرسي لاعب إيبسويتش تاون لن ينضم لمنتخب مصر”.

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ويلتقي منتخب مصر بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.

وكان حسام حسن قد خاض مبارتين وديتين مع منتخب مصر ضد نيوزلندا وكرواتيا، حيث حقق الفوز على الأول بهدف دون رد، قبل أن يتلقى الهزيمة من الثاني برباعية مقابل هدفين.