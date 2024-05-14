سبقه مدرب اليد.. مدرب الأهلي مونز يكرر سيناريو باروندو مع ألعاب الصالات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

تسيطر حالة من القلق على جماهير النادي الأهلي بعد قرار الاتحاد المصري لكرة الطائرة بتولي الإسباني فرناندو مونزو مدرب رجال الأحمر القيادة الفنية للفراعنة في بطولة التحدي العالمي وأولمبياد باريس 2024.

ويرتبط مونز صاحب الـ53 عامًا مع القلعة الحمراء بعقد يمتد حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل 2024، ويمتلك المدرب مسيرة كبيرة بداية من قيادة ألميريا عام 1999 ثم تدريب منتخب إسبانيا وبلجيكا .

وجاء تعاقد الاتحاد مع مونزو بعدما نجح في التتويج بأربع ألقاب مع الأهلي وهم الدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا في موسم استثنائي للأحمر.

وكان اتحاد الطائرة أعلن مساء أمس تشكيل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة فرناندو مونز والذي ضم كل من طارق الزفتاوي مدرب عام، محمد السيد النفراوي مدرب، أحمد سعيد مصطفي محلل، بلال مسعد محمد، أحمد سعودي طبيب، إسلام المحمدي علاج طبيعي، ثنائي التأهيل وإصابات ملاعب أسامة طعمية وسامح عبدالمقصود، حسام الجندي مدلك ، محمد رمضان اداري.

وهذه ليست أول واقعة تحدث في تاريخ ألعاب الصالات أن يجمع المدرب بين تدريب المنتخب وفريق آخر ، حيث سبق وأن وافق الاتحاد المصري لكرة اليد على تولي الإسباني روبرتو جارسيا باروندو قيادة نادي ميسلوجين الألماني، مع بقائه على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وفي نفس السياق ضمن منتخب مصر صعوده إلى أولمبياد باريس التي من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع المدير الفني الجديد من أجل الإعداد لها.

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