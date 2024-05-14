"حاسمة لطريق اللقب".. الموعد والمعلق والقناة الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الإثنين صوب ملعب توتنهام الذي سيستضيف مباراة ناديه ونظيره مانشستر سيتي.

المباراة التي ستُقام عند العاشرة من مساء اليوم ستأتي ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي؛ حيث ستنقل عبر قناة "beIN Sports HD 1"، بتعليق خليل البلوشي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الذي خاض مباراة الجولة 37 ـ قبل الأخيرة ـ.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.



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