محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال، والمحدد له السبت المقبل بملعب حمادي العقربي «رادس».

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وحرص الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء العودة المحدد له 25 مايو الجاري بإستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي غداً الأربعاء إلى تونس استعداداً لخوض لقاء الذهاب ضد الترجي.