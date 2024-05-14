تابيلو "قاهر المصنف أول عالمياً" يتأهل إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - روما : واصل التشيلي أليخاندرو تابيلو الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً في الدور الثالث، شق طريقه في دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وبلغ ربع النهائي بعد تغلبه على الروسي كارن خاشانوف 7 - 6 (7/5) و7 6 (12/10) الثلاثاء.

وفاجأ تابيلو (26 عاماً) والمصنّف 32 عالم كرة المضرب الجميع حين أقصى ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً في البطولات الكبرى في مجموعتين الأحد الماضي.

وبلغ التشيلي ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته وسيلعب مع الفائز بين الصيني تشانغ تشي تشن والبرازيلي تياغو مونتيرو لاحقاً.

وخاض تابيلو مواجهةً صعبةً أمام منافسه وتمكّن من حسم المجموعة الأولى بعد شوطٍ فاصل كسر فيه إرسال الروسي ثلاث مرات فيما خسر إرساله مرتين.

واحتاج أيضاً إلى شوط فاصلٍ أطول في المجموعة الثانية لحسم فوزه الصعب.

قال بعد المباراة "مجرّد وصولي إلى أوّل ربع نهائي لي هو شعور لا يُصدّق، أحاول استيعاب الأمور الآن. إنه شعورٌ جنوني".

وأضاف "كان هناك الكثير من التوتّر هناك، مثل الشعور بأن الذراع أصبحت ثقيلة جداً، وفي الإرسالات الأخيرة كنت أفكّر بأنه يجب أن أخاطر بكل شيء".

وتابع "مع الفوز قبل يومين (على ديوكوفيتش) كان الأمر جنونياً. احتجت إلى إغلاق هاتفي والتواجد مع الفريق، مع الناس القريبين مني".

وبلغ الأميركي تايلور فريتز الثالث عشر الدور عينه بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف العاشر 6- 2، 6- 7 (11/13)، 6- 1.

وامتدت المباراة ساعتين و43 دقيقة ارتكب فيها البلغاري مجموعةً كبيرةً من الأخطاء ولم يتمكّن من كسر إرسال منافسه.

وسيلعب فريتز الذي وصل إلى ربع نهائي دورة مدريد مع الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف الخامس والبرتغالي نونو بورغيش.