العشرى يرفض دخول المؤتمر الصحفى عقب الهزيمة أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاول لنادى الاتحاد السكندرى حضور المؤتمر الصحفى عقب هزيمة فريقه بهدفين دون رد ولم تكن هذه المرة هى الاولى التى يرفض فيها العشرى حضور المؤتمر الصحفى وإنما أعتاد عدم الحضور عقب أى هزيمة لفريقه لينتظره غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه

فى المقابل حضر الكابتن أحمد سامى المدير الفنى لنادى سموحة المؤتمر وأعلن أن المواجهة مع زعيم الثغر لم تكن سهلة وغير متوقع نتيجتها ولكن لاعبيه كانوا مستعدين للمباراة نفسيا وبدنيا غير أن دكة الاحتياطى كانت مليئة بالحلول البديلة

فى الوقت نفسه تعرض الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للاتحاد السكندرى للهجوم من الجماهير خاصة عقب تسديد فريق سموحة الهدف الثانى وضياع أمل التعادل لتزداد الازمة بين العشرى وجماهيره خاصة وأنه يرى أنه وضع الاتحاد فى المربع الذهبى بينما يرى الجماهير ذلك وضعية مؤقتة خاصة وأن هناك مبارايات مؤجلة فى حين ان الاتحاد لازال أمامه مواجهات قوية أمام الزمالك وزد وبيراميدز والاهلى وغيرهم

ولازال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى يدعم العشرى من منطلق القيادة والحكمة وهو ما جعله يتمسك به وبجهازه بعد أن نجح فى إثنائه عن الاستقالة التى أعلنها على الهواء عقب مباراة المقاولون الماضية بعدها بساعات قليلة مجددا الثقة فيه مرة أخرى

يذكر أن رصيد الاتحاد السكندرى تجمد عند ٣٥ نقطة محتلا المركز الرابع حتى كتابة هذه السطور