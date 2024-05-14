بعثة نهضة بركان المغربي تصل القاهرة بعد غدٍ

ياسر رشاد - القاهرة - تصل بعثة فريق نهضة بركان المغربي إلى القاهرة مساء بعد غد الخميس ، استعدادًا لملاقاة الزمالك الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم الأحد الماضي ، قد انتهى لصالح الفريق المغربي بثنائية مقابل هدف.

على صعيد متصل ، انتهى منذ قليل الاجتماع التنسيقي لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها الإقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد الاجتماع تنسيق كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، سواء فيما يخص ما قبل انطلاق اللقاء وما بعد صافرة نهاية اللقاء ومراسم التتويج.

وحضر الاجتماع من نادي الزمالك كلاً من ، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة ، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وشريف منير مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

وأشاد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع بالمستوى المميز لفريق الزمالك في البطولة ووصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية.