"من إخفاق أوروبي إلى نهائي أفريقيا".. من هو ميجيل كاردوسو مدرب الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

ينتظر البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق االترجي التونسي خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا مع فريقه أمام نظيره الأهلي.

ويستقبل فريق الترجي نظيره الأهلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد رادس، على أن تكون مباراة الإياب بينهما يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي

ويستعرض "الخليج 365" جوانب من مسيرة ميجيل كاردوسو مدرب الترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا:

- ولد كاردوسو في 28 مايو 1972 وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق الأشبال بنادي بورتو البرتغالي وعمل في الفئات العمرية بالنادي البرتغالي من عام 1997 حتي 2004.

- وكانت أفضل محطاته التدريبية مع نادي ريو آفي ونجح في قيادته إلى المركز الخامس بالدوري البرتغالي الممتاز، وكذلك التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وبعد ذلك شهدت مسيرة كاردوسو التدريبية تراجعًا شديدًا، والبداية مع نانت الفرنسي الذي رحلّ عنه بعد 8 مباريات فقط، ثم قاد سيلتا فيجو الإسباني ولكن تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وخلال عام 2019 قاد ميجيل فريق أيك أثينا اليوناني وأقيل أيضًا من قبل الإدارة بعد أربع مباريات فقط، وقبل مغادرة التدريب بالقارة الأوروبية قاد نادي ريو آفي مرة أخرى.

ورغم مسيرته الأوروبية الضعيفة تولي كاردوزو تدريب الترجي التونسي في يناير موسم 2023 ، ونجح معه في الوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا واحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي

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