وفاة وجروح خطيرة.. حادث سير يسبب دراما في عائلة نجم أولمبياد أتالانتا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توفى إبراهيم بابانجيدا شقيق نجم أولمبياد أتالانتا، تيجاني بابانجيدا، إثر تعرضه لحادث سير.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن تيجاني صاحب الـ50 عاما تعرض لجروح خطيرة، بجانب وفاة شقيقه الأصغر (47 عاما)، عقب التعرض لحادث سير على طريق كادونا زاريا.

وبحسب التقارير الواردة من نيجيريا، فقد توفي إبراهيم، وتيجاني في حالة حرجة، وكانت زوجة تيجاني في السيارة أيضا وتم نقلهما إلى المستشفى.

ومن الجدير بالذكر أن بابانجيدا الأكبر شارك في 36 مباراة دولية مع نيجيريا وسجل 5 أهداف، وكان أعظم نجاح له مع "سوبر إيجلز" هي الميدالية الذهبية الأولمبية في أتلانتا 96.

وولدت عائلة بابانجيدا ولديها موهبة كرة القدم، وتألق تيجاني بشكل خاص مع أياكس، ولعب هارونا في فرق الشباب مع برشلونة، من جانبه، خطى إبراهيم خطواته الأولى في الدوري الهولندي أيضا، بصفوف فولندام.