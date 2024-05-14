مؤمن زكريا يؤدي صلاة العصر خلال مباراة الاتحاد وسموحة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق وأحد أعضاء الجهاز الفني لسموحة، وهو يؤدي صلاة العصر، خلال مباراة الأخير ضد الاتحاد السكندري، التي كانت في الرابعة عصر اليوم في الدوري المصري.

وفاز سموحة على الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري المصري.

وعلقت الجماهير على صور مؤمن زكريا، وكتب أحدهم: "اللهم أجعل ذالك في ميزان حسناتك يا مؤمن ويرزقك خير الدنيا والآخرة".

وتفاعل آخر: "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم شفاك على خير"، ويمكن مشاهدة صور مؤمن زكريا من خلال الرابط التالي.

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