لاعبة طائرة الزمالك تعلن رحيلها عن الفريق.. وهذه وجهتها المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت دانة شوقي لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات في الزمالك، رحيلها عن الفريق، عقب عدة أيام من الفوز مع الفريق ببطولة أفريقيا للطائرة والتأهل إلى كأس العالم.

وكتبت دانة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "عامين مليئين بالكثير من المشاعر والمغامرات، أشكر جميع الأشخاص الذين دعموني طوال رحلتي وزملائي في الفريق لإعطائي واحدة من أكثر التجارب التي لا تنسى على الإطلاق، كان من دواعي سروري دائمًا أن أكون جزءًا من هذا الفريق، وإلى فصل جديد في حياتي".

وعلقت مريم مصطفى لاعبة الفريق: "متأثرة جدا جدا، هتوحشيني أوي، وأنا فخورة جدًا بيك".

وكشف تعليق آخر وجهة دانة المقبلة، وكتب: "سنفتقدك كثيرًا، أتمنى لك مغامرة ناجحة في اليونان، ونأمل دائمًا أن تعودي إلى الزمالك، عندما ينتهي الفصل الجديد".



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