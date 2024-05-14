إشادة وتنسيق.. تفاصيل اجتماع مسؤولي الزمالك ونهضة بركان مع الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى منذ قليل الاجتماع التنسيقي لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وشهد الاجتماع تنسيق كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، سواء فيما يخص ما قبل انطلاق اللقاء وما بعد صافرة نهاية اللقاء ومراسم التتويج أيضًا.

وأشاد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع بالمستوى المميز لفريق الزمالك في البطولة ووصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من، عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وشريف منير مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد القاهرة.

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