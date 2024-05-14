"دائم التميز".. الموقع الرسمي للكاف يشيد بأداء نجم الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشاد حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بالمستوى المميز الذي يقدمه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي رفقة الفريق هذا الموسم، في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لمجموعة من أهداف ومساهمات اللاعب في النسخة الحالية من البطولة، معلقاً عليها: "دائم التميز، مستوى رائع قدمه حسين الشحات خلال الموسم ، استطاع من خلاله قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، في تونس.