تقارير: مدرب اتحاد جدة على رأس المرشحين لتولي القيادة الفنية لميلان الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن دخول الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية، لفريق ميلان الإيطالي، خلفاً لستيفانو بيولي.

وكشفت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الإثنين، إن فريق ميلان الإيطالي وضع اسم مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، على وجود ثلاثة مدربين بجانب جاياردو، ضمن المرشحين لتدريب ميلان الإيطالي، وهم، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والبرتغالي باولو فونسيكا، بالإضافة إلى الإسباني جوليان لوبتيجي.

ويتولى جاياردو مهمة القيادة الفنية لفريق اتحاد جدة، منذ نوفمبر 2023.

وقاد جاياردو الاتحاد في 30 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وتلقى الهزيمة في 13 مباراة.

ولم يسبق لجاياردو تولي القيادة الفنية، لأي فريق أوروبي، حيث استمر في القيادة الفنية لفريق ريفر بليت الأرجنتيني في الفترة من 2014 حتى 2022، قبل تولي القيادة الفنية لفريق اتحاد جدة.

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