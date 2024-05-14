تقارير: حجازي على رأس المرشحين للرحيل عن اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء، اقتراب رحيل النجم المصري أحمد حجازي عن صفوف فريق اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الرباعي أحمد حجازي، واللاعب الايطالي فيليبي، والبرتغالي جوتا والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن اتحاد جدة بنهاية هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة، أن الاتحاد قرر الاستغناء عن الثنائي البرازيلي مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق، ومواطنه رومارينهو مهاجم الفريق، في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، أن الثلاثي الأجنبي كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينهو، هما الأقرب للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وتنتهي عقود كلا من أحمد حجازي، نجولو كانتي، فابينهو، بنزيما، جوتا وفيليبي، رفقة فريق الاتحاد بنهاية عام 2026، فيما ينتهي عقد البرتغالي جوتا مع الفريق بنهاية عام 2025.

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