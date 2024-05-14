برنامج تأهيلي خاص لمصطفى شلبي بمران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..



يأتي ذلك وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الضامة.

وخاض مصطفى شلبي بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من المغرب عقب خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.