موقف ديانج من المشاركة مع الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الدولي المالي، أليو ديانج، لاعب وسط النادي الاهلي من المشاركة والسفر رفقة فريقه الأحمر ضد الترجي في نهائي أفريقيا.

حيث تستعد بعثة الاهلي للسفر غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة، لـ تونس، من اجل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع التقرير، أن أليو ديانج سيسافر رفقة بعثة الاهلي، فقد أصبح جاهزًا تمامًا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

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ويغيب ديانج عن المشاركة مع الاهلي منذ فبراير 2024، بعد عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي خاضها رفقه منتخب بلاده مالي.

وتعرض ديانج لإصابة في الركبة، وخضع لعملية جراحية، في النمسا، حيث استأصل جزءًا من غضروف الركبة بسبب إصابته المتكررة فيها.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تلعب المباراة يومي الذهاب والإياب 18 و25 مايو الجاري.