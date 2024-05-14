رغم وجود أنباء حول رحيله.. قرار من بوتشيتينو بخصوص الموسم الجديد مع تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، إنه يخطط في الفترة الحالية لمسيرة الفريق في الموسم المقبل، رغم الضجة المثارة حول إمكانية الاستغناء عنه.

وردا على سؤال بشأن مستقبله بعد نهاية الموسم، قال: "نحن نخطط ونعمل، ولا يمكن التعامل مع تصريحاتي عقب المباراة الأخيرة أمام نوتنجهام فورست بطريقة سلبية، بل أحاول دائما أن أكون إيجابيا وأترجم مشاعري للجماهير".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لم أقل أبدا أنني لا أفكر في المستقبل بل أن خطة الاستعداد للموسم الجديد جاهزة بالفعل، وفي النهاية لا أملك قرار استمراري من عدمه".

وواصل "أنا والجهاز المعاون لسنا أشخاصا مزيفين، ولا نؤكد أننا نحب شيئا ما لم يكن هناك ارتباط عاطفي بالفعل، فمن السهل تقبيل شعار النادي بعد أول مباراة، وأحترم من يفعل ذلك، ولكن هذا ليس أسلوبي، بل أريد إظهار مشاعر حقيقية".

وتابع مدرب تشيلسي "لقد عوقبنا بسبب أول 10 مباريات، وأعتقد أنه بعد أول 10 مباريات نجحنا في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى".

واختتم بوتشيتينو حديثه قائلا: "لن أتحدث مجددا عن الفريق الشباب والإصابات، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين في الموسم المقبل وأن يكونوا قادرين على منافسة بعضهم لحجز مكان في التشكيل الأساسي، أحلم بذلك".