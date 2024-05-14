"بالقوة الضاربة".. التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق توتنهام، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر انطلاق المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، دي بروين.

خط الهجوم: فودين، هالاند، برناردو سيلفا.

فيما جاء تشكيل فريق توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، دراجوسين، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: إيميل هويبيرج، رودريجو بينتانكور، بابي ماتار سار.

خط الهجوم: ماديسون، هيونج مين سون، برينان جونسون.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة من 36 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضاً

مؤمن زكريا يؤدي صلاة العصر خلال مباراة الاتحاد وسموحة (صور)

وفاة وجروح خطيرة.. حادث سير يسبب دراما في عائلة نجم أولمبياد أتالانتا (صور)

"من إخفاق أوروبي إلى نهائي أفريقيا".. من هو ميجيل كاردوسو مدرب الترجي؟