3 حالات.. كيف تؤثر نتيجة مباراة مان سيتي ضد توتنهام على آرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يتساءل متابعو كرة القدم العالمية عما يحدث حال تعادل أو خسارة أو فوز مانشستر سيتي مع توتنهام في مباراة اليوم الثلاثاء.

ويسعى السيتي للفوز على هوتسبير من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، بينما يريد الديوك الفوز لاحتلال مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

الحالة الأولى: فوز سيتي على توتنهام

يرفع مانشستر رصيده إلى 88 نقطة ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتبقى له مباراة واحدة ضد وست هام يونايتد ومطالب منه الفوز بها للحفاظ على اللقب.

الحالة الثانية: تعادل الأزرق مع الديوك

يظل مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة وبنفس عدد نقاط المتصدر أرسنال بفارق الأهداف.

الحالة الثالثة: خسارة مانشستر أمام هوتسبير

يواصل السيتي احتلال المركز الثاني برصيد 85 نقطة خلفا لأرسنال، ويكفي للجانرز الفوز على إيفرتون لحصد لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 20 عاما.

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