هل يصنع أبناء الزلفي تاريخا جديدا في دوري يلو؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتمي لفريق الزلفي الكروي الأول الصاعد هذا الموسم لدوري يلو لأول مرة في تاريخه، شريحة كبيرة من الرياضيين والإعلاميين الذين أثروا الساحتين الرياضية والإعلامية على الصعيدين العربي والمحلي، ولا شك أن الفريق الكروي واجهة المحافظة يسعى إلى أن يثبت أقدامه في مشواره الأول ومن ثم البحث عن نافذة جديدة للإطلالة في دوري المشاهير دوري روشن السعودي الذي بات يحظى بمتابعة واسعة في أرجاء المعمورة بعد الاستقطابات الكبيرة لنجوم العالم.

مواجهة قطبي العاصمة

وكان لفريق الزلفي نصيب في مواجهة أهم قطبي الدوري السعودي الهلال والنصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال في دور الـ 16 والنصر في دور الـ 32، حيث جلبت مباراة الهلال الأنظار إلى طواحين نجد، حيث نالت المواجهة في 2014 والتي خسرها على أرضه بـ (1/3) النصيب الأوفر من الاهتمام وتسليط الضوء بحكم جماهيرية وشعبية الهلال الجارفة، ونجح حينها المنظمون في إظهار كرنفال كروي تاريخي من حيث التنظيم، فيما كانت المواجهة الثانية في نفس المسابقة أمام النصر على ملعب الملك فهد حيث خرج خاسرا بهدفين نظيفين.

بعد صنعه تاريخيا كرويا فريدا لمحافظته بنجاحه في مشواره الطويل والشاق في الوصول إلى هذا الدوري الذي ليس أمام فرقه سوى الوصول إلى دوري الأضواء والشهرة دوري روشن السعودي.

والسؤال العريض هل يترك أولئك النقاد والخبراء الكرويون أثرا في المساهمة في صنع تاريخ جديد للزلفي في حال فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم لدعم عجلة النادي ووضعه كواجهة حقيقة للمحافظة بين الكبار في المستقبل.

صالح الحمادي

كان رئيسا لتحرير صحيفة الرياضية سابقا، ناقد رياضي حاليا في بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.

ويعد من أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين. يشتهر بصراحته وعفويته ودفاعة عن أقواله وآرائه والإصرار عليها. وهو خريج جامعي من قسم إدارة أعمال واقتصاد من إحدى الجامعات الأمريكية.

عادل البطي

يحمل البكالوريوس في التربية البدنية، لعب في الهلال والمنتخب السعودي ومن ثم عمل إداريا في الهلال تولى أمانة اتحاد الكرة ورأس لجانا عدة كالمسابقات والفنية.

نجح في مهرجان اعتزال النجم يوسف الثنيان نجاحا مذهلا، ما دعا أندية أخرى إلى الاستعانة بخبراته ومنها النصر في تكريم النجم ماجد عبد الله.

عمل مع الأمير عبد الله بن مساعد في إدارة الهلال وإدارة كرة القدم ثم عمل معه في هيئة الرياضة، وبعد ذلك عينه المستشار تركي آل الشيخ مستشارا في هيئة الرياضة ومشرفا على المواليد بكافة الألعاب، وبات ناقدا حصريا في قناة العربية.

عبد المحسن الجحلان

يحمل خبرات كروية سابقة من خلال تمثيله لفريقي الهلال والرائد، وهو إعلامي مخضرم له العديد من الأطروحات الرياضية المتعددة من خلال عمله في العديد من الصحف الرياضية المحلية وتوليه التحليل والنقد في أكثر من وسيلة إعلامية.

صفوان السويكت

هو شخصية رياضية ورجل قانون سعودي، ورئيس سابق لنادي النصر السعودي منذ 13 يوليو 2019. ولمدة سنة حقق في عهده كأس السوبر السعودي.

فهد المديد

يعمل في نادي الهلال منذ 4 عقود زمانية عايش العديد من البطولات والألقاب، يقرب من 53 بطولة مختلفة بين الكأس ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب، حققها الهلال في فترات مختلفة..

احتفظ سكرتير الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، فهد المديد، بلقب المسؤول الأقدم والأكثر خبرة في بطولات الفريق.

عبد الكريم الفالح

كاتب رياضي سابق تولى منصب مدير تحرير بصحيفة الرياضية لعدة سنوات تحول الى كاتب اجتماعي كاتب وإعلامي سعودي، مدير تحرير «الرياضية» و»الاقتصادية» ومندوب «الشرق الأوسط» في سان دييجو سابقا، صدر له «فن الحرب من جانبه الرياضي»

محمد الدويش

كاتب وناقد رياضي لأكثر من 3 عقود عرف من خلال صحيفة الرياض وما زال له عدة أطروحات في الشأن الرياضي لها محل التقدير ومتابع من عدة فئات رياضية.

عبد الرحمن الرومي

امتدت مسيرته مع فريق الشباب الكروي لـ 15 عاما. مثل جميع المنتخبات السعودية، سلك مجال التحليل عبر القنوات الفضائية، حيث تنقل ما بين قنوات عديدة ابرزها أوربت وال بي سي اللبنانية وام بي سي حتى والقناة الرياضية السعودية.

خالد البدر

مدرب وطني ومحاضر متقدم في الاتحاد الآسيوي. عمل في العديد من الأندية، أبرزها نادي القادسية الكويتي ونادي الشباب.