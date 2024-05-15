الدوري الإنجليزي.. - مانشستر سيتي يستعيد الصدارة ويمنح استون فيلا تذكرة دوري الأبطال

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز واقترب كثيراً من الحفاظ على لقبه كبطل، بعد أن هزم مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 34، وذلك قبل جولة واحدة من إسدال الستار.



وسجل الأول هداف الفريق النرويجي، إيرلينغ هالاند بعد تمريرة حاسمة ممتازة من النجم كيفين دي بروين 51، وأضاف هالاند الثاني من ركلة جزاء 90+1.



وباتت الصدارة بقبضة مانشستر سيتي برصيد 88 نقطة، مقابل 86 لآرسنال.



ويلعب مان سيتي المباراة المقبلة ضمن الجولة 38 والأخيرة في الدوري ضد ضيفه وست هام يونايتد، فيما يستقبل آرسنال ضيفه إيفرتون يوم الأحد القادم.



توتنهام بدوره فقد أي أمل ببطاقة المركز الرابع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما اكتفى بالمركز الخامس برصيد 63.



وهذه الخسارة لتوتنهام منحت تذكرة دورة أبطال أوروبا فريق آستون فيلا الذي أمن المركز الرابع برصيد 68 نقطة.



(بي إن سبورت)