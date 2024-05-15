ميدو ينتقد حسام حسن بعد تصريحاته للصحفيين

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق انتقاداته لحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول بعد التصريحات التي أدلى بها للصحفيين.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع يتحدث عن تصريحات حسام حسن، وأرى أن توقيت هذه التصريحات سيء للغاية، ولا يجب أن تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر".

وأضاف: "ندعم منتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن، إلا أن تلك التصريحات حتى وإن كانت صحيحة، فلا يجب أن تخرج من المدير الفني للمنتخب".

وتابع: "لا يصح أن يقول حسام حسن إنه لا يجد لاعب جديد من الدوري ينضم للمنتخب.. أزمات الكرة المصرية أكبر بكثير من موضوع المدير الفني".

وأكمل: "جلسة الصحفيين كانت يجب ألا تحدث، وكان على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يطلبوا من حسام وإبراهيم حسن ألا يقوموا بذلك".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "حسام حسن خسر أمور كان يجب ألا يخسرها حاليًا، كما أنه خسر المصداقية لتضارب تصريحاته مع تصريحات سبق أن قالها".