السليتي: الترجي ليس في أفضل حالاته حاليًا قبل مباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق أن فريق الترجي التونسي ليس في أفضل حالاته الفنية قبل مباراة الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الترجي ليس في أفضل حالاته حاليًا قبل مباراة الأهلي وأن المباراة متكافئة من الناحية الفنية بين الفريقين ".

وتابع:" أتمنى أن تخرج المباراة بين الفريقين بشكل جيد يليق بالكرة العربية في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".