أمير هشام: شوبير أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام الترجي والشناوي بديلًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يتواجد على دكة بدلاء الفريق، أمام الترجي التونسي، في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي جاهز بشكل تام، وكان يسعى للتواجد بشكل أساسي أمام الترجي من خلال التدرب بقوة، إلا أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي في المباراة، بعد إجادته في المباريات الماضية".

وأضاف أمير هشام: "كولر يرى أن مصطفى شوبير هو الأجهز فنيًا وبدنيًا، وبالتالي سيكون هو الحارس الأساسي في مباراتي الذهاب والإياب، وشوبير سيكون هو الأساسي".

واختتم: "محمد الشناوي عقد جلسات مع لاعبي الفريق، وحرص على تحفيزهم والشد من أزرهم والتأكيد على ضرورة العودة بنتيجة إيجابية من تونس".