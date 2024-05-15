ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام 

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه فريق مانشستر سيتي على حساب نظيره توتنهام.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف، حيث بات قريبًا من حسم اللقب.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على حساب نظيره توتنهام، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

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ونجح إيرلينج هالاند، في خطف هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 51، بعدما استقبل كرة عرضية من دي بروين، ثم أضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 90+1، من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

2- مانشستر سيتي: 88 نقطة.

2- آرسنال: 86.

3- ليفربول: 78.

4- أستون فيلا: 67.

5- توتنهام: 63.

6- نيوكاسل: 57.

7- تشيلسي: 57

8- مانشستر يونايتد: 54.

9- وست هام: 52

10- برايتون: 48

11- بورنموث: 48

12- كريستال بالاس: 46

13- وولفرهامبتون: 46

14- فولهام: 44

15- إيفرتون: 40

16- برينتفورد: 39.

17- نوتينجهام فورست: 29.

18- لوتون تاون: 26.

19- بيرنلي: 24.

20- شيفيلد يونايتد: 16.