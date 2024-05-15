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جماهير توتنهام تحتفل بهدف مانشستر سيتي في شباكهم.. وتهتف: "نكره أرسنال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، مقطع فيديو لجماهير توتنهام في المدرجات، تحتفل بتسجيل مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك فريقهم.

وهتفت بعض من جماهير توتنهام في مباراة مانشستر سيتي: "نحن نكره أرسنال"، وهذا لأن فوز مانشستر على توتنهام يقضي على آمال أرسنال في لقب .

ويتقدم مانشستر سيتي على توتنهام، بهدف نظيف، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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