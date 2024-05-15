جماهير توتنهام تحتفل بهدف مانشستر سيتي في شباكهم.. وتهتف: "نكره أرسنال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، مقطع فيديو لجماهير توتنهام في المدرجات، تحتفل بتسجيل مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك فريقهم.

وهتفت بعض من جماهير توتنهام في مباراة مانشستر سيتي: "نحن نكره أرسنال"، وهذا لأن فوز مانشستر على توتنهام يقضي على آمال أرسنال في لقب الدوري الإنجليزي.

ويتقدم مانشستر سيتي على توتنهام، بهدف نظيف، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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