جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز السيتي على توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز مانشستر سيتي على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتدت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تبقي جولة واحدة فقط على النهاية والتي ستحدد بطل الدوري بين السيتي وأرسنال.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1) مانشستر سيتي ـ 88 نقطة ـ 37 مباراة

2) أرسنال ـ 86 نقطة ـ 37 مباراة

3) ليفربول ـ 79 نقطة ـ 37 مباراة

4) أستون فيلا ـ 68 نقطة ـ 37 مباراة

5) توتنهام ـ 63 نقطة ـ 37 مباراة

6) نيوكاسل ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة

7) تشيلسي ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة

8) مانشستر يونايتد ـ 54 نقطة ـ 36 مباراة.

9) وست هام ـ 52 نقطة ـ 37 مباراة.

10) برايتون ـ 48 نقطة ـ 36 مباراة

11) بورنموث ـ 48 نقطة ـ 37 مباراة

12) كريستال بالاس ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة

13) وولفرهامبتون ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة

14) فولهام ـ 44 نقطة ـ 37 مباراة

15) إيفرتون ـ 40 نقطة ـ 37 مباراة

16) برينتفورد ـ 39 نقطة ـ 37 مباراة

17) نوتنجهام فورست ـ 29 نقطة ـ 37 مباراة.

18) لوتون تاون ـ 26 نقطة ـ 37 مباراة

19) بيرنلي ـ 24 نقطة ـ 37 مباراة

20) شيفيلد يونايتد ـ 16 نقطة ـ 37 مباراة

وتستأنف اليوم الأربعاء، مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة تشيلسي ضد برايتون، ومانشستر يونايتد ضد نيوكاسل.

اقرأ أيضًا:

حدث نادر في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. فما هو؟

3 حالات.. كيف تؤثر نتيجة مباراة مان سيتي ضد توتنهام على آرسنال؟