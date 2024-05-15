عقوبة تصل إلى نصف مليون يورو.. الكاف يهدد الأهلي والزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، تفاصيل اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع الأهلي والزمالك واتحاد الكرة المصري.

وقال شوبير: "اجتماع الكاف حضره مسؤولي الأهلي والزمالك هنا في القاهرة وكان فيه أحداث ساخنة جدا".

وأضاف: "مصدر في الاتحاد الأفريقي قال إنه تمت مخاطبة الناديين بالملحق الخاص بالتنظيم للبطولتين دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وواصل: "ملحق اللائحة يتضمن حقوق الكاف في تنظيم لقاء إياب نهائي البطولتين، وتحديد دعوات المقصورة الرئيسية والأمامية، بسبب دعوة الكثير من الضيوف الهامة من قبل الاتحاد الأفريقي".

وأردف: "اجتماع اليوم شهدت تواجد وفد من الأهلي برئاسة أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، ووفد من الزمالك على رأسه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، ومثل اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذي".

واسترد: "الكاف أخبر الناديان بحقهم في الحصول على 50% من تذاكر المقصورة الرئيسية والأمامية مثلما نص ملحق اللائحة، والناديين اعترضوا، لكن اعتراض الزمالك صدم مسؤولو الكاف مع انسحاب أحمد سليمان ممثل الأبيض".

وأوضح: "الكاف هدد الأهلي والزمالك بالتحويل إلى لجنة الانضباط وغرامة نصف مليون دولار".

وأتم: "بعد اعتذار عبد الواحد السيد ووليد العطار، أخبر مسئولو الكاف الحضور برفع حق الأهلي والزمالك إلى 60% من مقاعد المقصورة الأمامية والرئيسية بدلا عن 50%، وانتهت الأمور عند هذا الحد".

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