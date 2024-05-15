بشير التابعي: طموحات الزمالك أكبر من الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك كبير وأتشرف بتاريخي معه، وطموحات الجميع داخل القلعة البيضاء لا يجب أن تتوقف عن حد التتويج بلقب الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب مهم جدًا للغاية حاليا، نظرا لظروف النادي خلال الفترة الأخيرة لكن الكونفدرالية بطولة أقل من تاريخ الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مواجهة الزمالك ونهضة بركان ستكون خاصة باللاعبين ومدى تفوقهم في اللقاء، وأحمد زيزو هو من قادة الفريق الأبيض حاليًا".

وأضاف: "لا يوجد وجه للمقارنة مطلقا بين الكرة المصرية والأوروبية، ومحمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي اجتهد ونجح في تحقيق ارقام قياسية تاريخية مع ليفربول، وهو لاعب صاحب عقلية كبيرة، ولم يتحدث مطلقا بعدما تعرض لانتقادات عنيفة في أمم افريقيا مع منتخب مصر".

وزاد: "جمهور الزمالك يزحف وراء الفريق في كل مكان، وله الفضل الأكبر في الوصول لنهائي الكونفدرالية، واقل شئ من مجلس الإدارة هو توفير تذكرة لأي فرد يريد دخول الاستاد وحضور لقاء النهائي".

وتابع: "زيزو كان له دور كبير في لقاء الذهاب ويلعب بشخصية قيادية ويتحدث مع زملائه لتحفيزهم، وأشعر أنه يلعب مصاب لأنه لا يلتحم مع أي لاعب آخر، وكنت قلقا عل ىالزمالك خلال لقاء الذهاب بكل تأكيد، ولكن فريق نهضة بركان ليس مخيفا، والزمالك هو الذي منحهم الأفضلية في بداية اللقاء، والفريق الأبيض كان قادرا على الفوز".

وأكمل: "جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في الإياب، ولابد أن يسجل الفريق هدف في اول ربع ساعة، ومستوى الزمالك هو الذي سيجبر معين الشعباني مدرب نهضة بركان على تحديد استراتيجية لعبه، كل ذلك سيتلخص في الـ11 لاعب ومستواهم خلال اللقاء وفي البداية تحديدا، الزمالك لابد أن يهاجم منذ الدقيقة الأولى مع تأمين الدفاع قدر الامكان ومنع نهضة بركان من المرتدات".

وأشار إلى أن البطولة صعبة ويجب أن يؤمن لاعبي الزمالك بقدراتهم وأن يمتلكوا الرغبة من اجل تحقيق اللقب، وهو دور اللاعبين اصحاب الشخصية القيادية داخل الملعب. مؤكدا ان الجمهور سيدعم الفريق بقوة.