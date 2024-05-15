جوارديولا للاعبي السيتي بعد الفوز على توتنهام : أهدئوا قليلا وسنفوز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل الاعلام الأنجليزية عن نصيحة وجهها بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي للاعبيه عقب الفوز على توتنهام في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والاقتراب اكثر من تحقيق اللقب الرابع على التوالي لمانشيستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان بيب جوارديولا وجه نصيحة للاعبيه عقب المباراة بأن عليهم حاليا الهدوء التام و الاسترخاء والتركيز فقط في المباراة القادمة امام ويستهام يونايتد مساء الاحد المقبل مؤكدا ان السيتي سيفوز بلقب الدوري .

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة امام توتنهام : لاعبونا ادوا الشوط الاول من المباراة وهم تحت الضغوط بسبب اهمية المباراة في الحصول على لقب الدوري الممتاز وعندما تفعل ذلك تخسر على الفور اللقب في النهاية فلا يمكنك الفوز بلقب الدوري الانجليزي وانت تلعب تحت الضغوط .

واضاف المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي : اعلم ان الضغوط على الاعبين كبيرة لانهم يعلمون ان خسارة اي نقاط لا تعني فقط خسارة مباراة او نقطتين بالتعادل لكن معناها ضياع اي امل في الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز وهو ما سيتكرر في مباراة ويستهام .

ورجع جوارديولا الى الوراء مذكرا بما واجهه مانشيستر سيتي من قبل في مبارياته الاخيرة في الدوري لحسم اللقب حيث واجه صعوبات جمة امام كوينز بارك رينجرز وفاز في اللحظات الاخيرة بهدف سيرجيو اجويرو الشهير وايضا قبل موسمين عندما كان خاسرا بهدفين امام استون فيلا لكنه عاد وفاز بالمباراة وبلقب الدوري الانجليزي .

واضاف جوارديولا : هذه الضغوط طبيعية تماما ولذلك فكل ما سأقوله للاعبين : علينا الهدوء التام والتركيز فقط في اداء المباراة بمستوانا الطبيعي وبعدها كل شىء سيكون على ما يرام . الان سناخذ يوما للراحة ويومين للاستعداد للمباراة ثم سنذهب مع جماهيرنا من اجل بذل افضل ما لدينا لاحراز اللقب .