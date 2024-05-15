تولوز الفرنسي يطلب ضم سعود عبد الحميد من الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل نادي تولوز الفرنسي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد لاعب فريق الهلال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي تولوز الفرنسي أرسل عرضاً رسمياً لنادي الهلال للتعاقد مع سعود عبد الحميد، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب في الفترة الأخيرة.

الهلال يستعيد الدوسري قبل موقعة النصر في نهائي كأس الملك

تلقى الجهاز الفني لفرق الهلال السعودي أخبارًا سارة بخصوص إمكانية لحاق نجم الفريق سالم الدوسري بالمواجهة المرتقبة أمام منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت تقارير سعودية أن سالم الدوسري شارك في جزء من مران الهلال اليوم إلا أنه لن يشارك في المباراة المقبلة أمام الحزم والتي ستشهد تتويج الزعيم بلقب دوري روشن.

ومن المنتظر أن يشارك الدوسري في التدريبات بشكل كامل خلال الأيام القليلة المتبقية بعد إنهاءه البرنامج التأهيلي الذي خضع له منذ إصابته.

ويسابق الجهاز الفني للهلال الزمن من أجل لحاق سام الدوسري بمباراة الهلال المرتقبة حيث يسعى “ الزعيم” لتأكيد تفوقه وهيمنته على الكرة السعودية بالجمع بين بطولتي الدوري والكأس في الموسم الحالي.