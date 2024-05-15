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الزمالك يحفز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان بقرار مثير

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الزمالك - نهضة بركان - كأس الكونفدرالية

الزمالك - نهضة بركان - كأس الكونفدرالية

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تحفيز لاعبي الفريق الكروي الأول قبل المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وبحسب التقارير، فإن مجلس إدارة الزمالك قرر مضاعفة مكافأة حصد لقب الكونفدرالية، من أجل تحفيز اللاعبين قبل الصدام المرتقب في إياب المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، قد انتهت بفوز الفريق المغربي على حساب نظيره الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بنتيجة هدف وحيد في لقاء الإياب، لحسم لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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