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موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ضيفًا ثقيلًا على برايتون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب فالمر ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من الممتاز.

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل خطف بطاقة التأهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

ويتواجد البلوز في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

بينما يدخل فريق برايتون المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها من 12 فوز و12 تعادل، كما تعرض للهزيمة في 12 مباراة أيضًا.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم والقناة الناقلة ..

ستنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج هذا الموسم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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