الشيبي: أتعصب في "البلايستيشن" ولا أحب خسارة التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الظهير الأيسر المغربي، محمد الشيبي، عن تجربته مع نادي بيراميدز وعدم الفوز بالبطولات ومدرب الفريق.

وقال المغربي عبر الحساب الرسمي لبيراميدز: "نستحق التتويج ببطولة، وسننافس على لقب الدوري هذا الموسم لآخر نفس، والتوفيق من الله ونتمنى التتويج باللقب".

وأضاف: "مدرب بيراميدز الحالي يمتاز بالصرامة، وأنا من أنصار هذه المدرسة، وأتأقلم مع أي مدرب بشكل سريع".

وأردف: "شخصيتي في الملعب مختلفة تماما عن خارجه، ومرتاح جدا في نادي بيراميدز".

واختتم الشيبي: "لا أحب خسارة أي تحد، لذلك أتعصب في الملعب ولعبة "البلايستيشن"".

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