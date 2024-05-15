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تشيلسي في اختبار صعب أمام برايتون في الدوري الانجليزي الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الاول بنادي ، مع نظيره برايتون، مساء اليوم الأربعاء، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 34 من مسابقة الممتاز.

 

ويحتل تشيلسي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

 

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز بأخر مباراتين على وست هام يونايتد بنتيجة 5-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

كما فاز على فريق توتنهام، بثنائية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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