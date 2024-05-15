تشيلسي في اختبار صعب أمام برايتون في الدوري الانجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الاول بنادي تشيلسي، مع نظيره برايتون، مساء اليوم الأربعاء، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز بأخر مباراتين على وست هام يونايتد بنتيجة 5-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما فاز على فريق توتنهام، بثنائية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.