الصيد يشارك فى بطولة الجمهورية للتصنيف رقم 3 للبلياردو سنوكر

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك فريق البلياردو سنوكر بنادى الصيد فى بطولة الجمهورية للتصنيف رقم (3) والتى تقام خلال الفترة من 14 – 29 مايو على ملاعب نادى الصيد ونادى الشرقية للدخان.



وتضم قائمة الفريق المشاركة بالبطولة اللاعبين على الابيض،ابراهيم محمود،احمد هاشم،احمد هيثم،ادهم تامر،اسلام الطرابيلى،ايمن جاد،عبد الرحمن شاهين،عبد الرحمن فاروق،عمرو فوزى،مازن الشرقاوى،محمد عبد الحكيم،محمد عطا،ياسر الشربينى،اسر محمد،مصطفى جبيلى،ياسين عماد،خالد فاروق،لطيف سمير،محمود المصرى،هيثم اسامة،محمد علاء،اسامة مراد،مينا ايهاب،محمد فؤاد،احمد سلومى،محمد الحريرى،حسام نبيل،شادى يسرى،حسام الصاوى،احمد العربى،يوسف شعبان،مروان رحمه،يوسف محمد،يوسف مصطفى،محمد الشحات،محمد هشام،على شعبان.

وكانت نتائج فريق الصيد ببطولة الجمهورية للبلياردو سنوكر الماضية كالتالى..

نتائج الصيد ببطولة الجمهورية للتصنيف رقم ٣ للبلياردو سنوكر

وأحرز أيمن جاد لاعب نادى الصيد لقب بطولة الجمهورية للتصنيف رقم ٣ للبلياردو سنوكر ٦ كرات حمراء، التى أقيمت على ملاعب اكاديميه استاد القاهرة الدولى.



كما حصل مازن الشرقاوي لاعب البلياردو سنوكر بنادى الصيد على المركز الثالث بمنافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت ٢١ سنه، فيما حقق زميله عمرو فوزى المركز الثالث مكرر بالبطولة.



واستطاع محمد عبدالحكيم تحقيق المركز الثالث فىى منافسات بطولة الجمهورية للتصنيف رقم ٣ للبلياردو سنوكر ٦ كرات حمراء.



الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى سليمان غزال،ادارى محمد عبد الهادى.

