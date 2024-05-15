التابعي: الجمهور سبب وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية وزيزو عليه دور كبير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن جماهير الأبيض السبب الأكبر لوصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي تزحف وراء النادي الأبيض في كل مكان.



أضاف التابعي في تصريحات تلفزيونية: جمهور الزمالك يزحف وراء الفريق في كل مكان، وله الفضل الأكبر في الوصول لنهائي الكونفدرالية، واقل شئ من مجلس الإدارة هو توفير تذكرة لأي فرد يريد دخول الاستاد وحضور لقاء النهائي.

وتابع: جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في الإياب، ولابد أن يسجل الفريق هدف في اول ربع ساعة، ومستوى الزمالك هو الذي سيجبر معين الشعباني مدرب نهضة بركان على تحديد استراتيجية لعبه.

وواصل: كل ذلك سيتلخص في الـ11 لاعب ومستواهم خلال اللقاء وفي البداية تحديدا، الزمالك لابد أن يهاجم منذ الدقيقة الأولى مع تأمين الدفاع قدر الامكان ومنع نهضة بركان من المرتدات.

وأشار: زيزو كان له دور كبير في لقاء الذهاب ويلعب بشخصية قيادية ويتحدث مع زملائه لتحفيزهم، وأشعر أنه يلعب مصاب لأنه لا يلتحم مع أي لاعب آخر، وكنت قلقا على الزمالك خلال لقاء الذهاب بكل تأكيد.

وتابع: لكن فريق نهضة بركان ليس مخيفا، والزمالك هو الذي منحهم الأفضلية في بداية اللقاء، والفريق الأبيض كان قادرا على الفوز.

وواصل التابعي: البطولة صعبة ويجب أن يؤمن لاعبي الزمالك بقدراتهم وأن يمتلكوا الرغبة من اجل تحقيق اللقب، وهو دور اللاعبين اصحاب الشخصية القيادية داخل الملعب. مؤكدا ان الجمهور سيدعم الفريق بقوة.

