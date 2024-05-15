مهاجم بنفيكا البرتغالي على أعتاب دوري روشن عبر بوابة الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت تقارير صحفية برتغالية، مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع أحد نجوم نادي بنفيكا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتوج الهلال مؤخرًا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك قبل انتهاء المسابقة بـ 3 جولات، ليحقق الزعيم لقبه الثاني هذا الموسم بعد أن حصد لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وأكدت صحيفة "ojogo" البرتغالية، أن خيسوس أعلن عن رغبته في التعاقد مع الدولي البرتغالي، رافا سيلفا، مهاجم نادي بنفيكا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد رافا مع بنفيكا بنهاية الموسم الجاري، حيث سينضم صاحب الـ 30 عاما لصفوف الهلال في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة إلى أن خيسوس يرغب في ضم سيلفا وذلك كونه على دراية كاملة بقدراته الفنية والبدنية، بعد أن تدرب تحت قيادته خلال فترته الثانية مع بنفيكا، موسم 2020-21، و2021-22.

وأوضحت أنه تم إبلاغ اللاعب برغبة خيسوس في التعاقد معه، لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن في ظل العروض الأخرى التي يمتلكها أيضًا.

ودخل ناديا الشباب والاتفاق سباق التعاقد مع سيلفا، حيث يبحث اللاعب عن الحصول على أعلى عقد من بين أندية المملكة الثلاثة.

وتحت قيادة خيسوس، خاض رافا 74 مباراة، تمكن من تسجيل 20 هدفًا وصناعة 19 أخرين.

وعلى المستوى الدولي، خاض سيلفا 25 مباراة رفقة رونالدو في منتخب البرتغال، لم يسجل أي هدف، بينما تمكن من صناعة 4 أهداف.