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صيد اكتوبر يحصد 18 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفني

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق تحت 6 سنوات ناشئات للجمباز الفني بنادي الصيد فرع السادس من اكتوبر حصد عدد 18 ميدالية ذهبية  ضمن منافسات بطولة الجمهورية المقامة حاليًا في نادي مدينة نصر واسفرت نتائجها عن الاتى: 

 
‏ اللاعبة : درة حسن  : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة: هند محمد شريف: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : ليلي شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة: جميلة شريف : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : أسيل محمود : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : مليكة احمد صالح: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة : عاليه احمد اسامة: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة: كرمه مازن لؤي: وحصلت على الميدالية الذهبية
‏ اللاعبة: ليلي احمد ايمن : وحصلت على الميدالية الذهبية
‏اللاعبة : تاليا احمد حسني : وحصلت على الميدالية الذهبية
اللاعبه : اسيا علي صلاح : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة ؛ نازلي مصطفي : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة: ليلة شادي :وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة:ليلي يوسف : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة :ليان احمد : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة:جميله إبراهيم : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة: ريم احمد صادق : وحصلت علي الميدالية الذهبية 
اللاعبة : لارا مكاري : وحصلت علي الميدالية الذهبية 

‏الجهاز الفني والإداري :
‏مديرة الأكاديمية : مهندسة سحر البدري
‏المدير الفني : دكتور صالح زكريا
المدب العام : دكتور عمر شريف
‏المدرب : عبدالله محمد
‏المدربة : زهوة محسن
‏المدرب : عمر صبري
‏أداري الفريق : مياده قدري

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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